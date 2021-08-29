ФСБ рассекретила имена украинцев, которые руководили казнями жителей Орловской области во время войны

ФСБ рассекретила имена украинцев, которые руководили казнями жителей Орловской области в время Великой Отечественной войны.

Федеральная служба безопасности представила протоколы допросов Александра Родина, который служил в отряде «Украинская компания». В них значится информация о том, что его члены убили в Знаменском районе 170 человек и среди жертв были младенцы, женщины и старики. В архивных материалах указано, что отряд состоял из 50 человек под командованием офицера Красной армии Николая Мирошниченко. Согласно рассекреченным сведениям ФСБ, украинцы руководили взводами руководили и отдавали приказы об убийствах мирных жителей. В частности, их имена раскрывали на допросах. Тема об исторических взаимосвязях граждан России и Украины часто поднимается в разных политических аспектах. В частности, в свой статье в июле президент России Владимир Путин писал, что русские и украинцы – это один народ, а современная Украина — «целиком и полностью детище советской эпохи».

В ответ на статью российского лидера президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Владимир Путин слишком эмоционален в вопросах, связанных с темой Украины.