В Петербурге остаются под стражей двое организаторов фотовыставки, которые были задержаны накануне. Их оставили в полиции до суда. Всего были задержаны почти 30 человек по жалобе, которая якобы поступила в МВД, пишет портал «ОВД-Инфо». Как сообщили адвокаты проекта «Апология протеста», организаторам вменяют административную статью об организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, что повлекло нарушение общественного порядка.