Министр обороны Сергей Шойгу уверен, что российские военные смогут вывезти из Афганистана всех, кто в этом нуждается.



Сегодня о завершении эвакуации из Кабула объявил британский министр Борис Джонсон.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о переговорах с движением «Талибан» (Движение «Талибан» запрещено в России и признано террористическим) насчет продолжения эвакуации людей из Афганистана. Содействие в диалоге оказывает Катар, отметил Макрон.

По словам Макрона, Катар в контексте своего общения с талибами имеет возможность организовать воздушный мост, открытый для некоторых авиалиний в условиях безопасности.