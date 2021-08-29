Врио председателя управления мусульман РФ заявил, что расправа талибов над музыкантов противоречит нормам ислама

Временно исполняющий обязанности председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов заявил, что расправа талибов над музыкантом противоречит нормам ислама. Так он прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» убийство известного афганского исполнителя народной музыки и песен Фавада Андараби, который был убит в субботу боевиками захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

«Ни в одном источнике мусульманского права я за 30 лет богословской практики не встречал решений шариатских или подобных судов, чтобы человек за подобные действия должен был бы быть наказан убийством. К пролитию крови человека согласно нормативной базе оно предполагается за прелюбодеяние женатым мужчине или женщины, за употребление наркотиков и какие-то вероломные действия. А музыка однозначно не попадает под эту категорию. Здесь на лицо нарушение шариатского, мусульманского закона», — сказал Д.Мухетдинов.

Он напомнил, что во время пребывания у власти талибов в Афганистане в свое время был запрещен футбол, посещение матчей, также в стране нельзя было заниматься рисованием, и уж тем более выходить девушкам из своих жилищ без сопровождения махрама и т.д.

Д.Мухетдинов призвал афганцев корректировать свои творческие и бытовые предпочтения в соответствии с жестокостью пришедших к власти людей.

Ранее СМИ сообщили, что певца Ф.Андараби вывели из дома в провинции Баглан и расстреляли. Исполнитель в своих песнях поддерживал противников талибов и осуждал «Талибан»*. Кроме того, многие лидеры талибов считают музыку «противной исламу».

*Движение «Талибан» запрещено в России и признано террористическим.