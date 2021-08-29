В Казахстане ищут трех человек, которые пропали без вести после взрывов на складе боеприпасов. Как сообщили в МЧС, спасатели работают в воинской части на юге страны, на территории которой в четверг вспыхнул пожар. Погибли 13 человек, более ста пострадали. В Казахстане сегодня день траура.