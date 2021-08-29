Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Великобритания завершила эвакуацию из Афганистана. По его словам, за две недели были вывезены почти 15 тысяч человек. Джонсон подчеркнул, что уехали все остававшиеся военные, дипломаты и гражданские служащие. На борту одного из последних рейсов Кабул покинул посол в Афганистане Лори Бристоу. Он должен был улететь еще полмесяца назад, но остался, когда боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» вошли в афганскую столицу. Как отмечают британские СМИ, Лори Бристоу лично афганцам визы в аэропорту Кабула, чтобы они могли спастись от террористов.
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