Талибы, которые запретили в Афганистане музыку, убили исполнителя народных песен. Фавад Андараби был застрелен рядом с собственным домом, сообщает индийский телеканал Times Now и подтверждает в Твиттере бывший глава МВД страны Масуд Андараби. Недавно боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» заявили, что музыка, по их мнению, противоречит нормам ислама.