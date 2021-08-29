Компания SpaceX вновь посадила многоразовую ступень ракеты-носителя на морскую платформу в Атлантике. Запущенный менее часа назад корабль Cargo Dragon летит к Международной космической станции. На МКС он доставит три тонны продовольствия, оборудования и материалов для научных экспериментов.