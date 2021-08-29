Ураган «Ида», который надвигается на США, усилился до четвертой категории из пяти. Скорость ветра в нем увеличилась с 40 до 60 м\с, сообщает национальный центр по наблюдению за ураганами. Объявлена угроза наводнений на побережье штатов Луизиана, Миссисипи и Алабама. Губернатор Луизианы отметил, что ураган может стать самым сильным за последние полтора века.
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