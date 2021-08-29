Полиция сорвала уличную выставку в Петербурге. Сотрудники МВД решили, что художники демонстрируют порнографию.

В отношении двоих задержанных составили административные протоколы за организацию несогласованной акции. Всего же полиция задержала 26 человек. Об этом сообщило объединение адвокатов «Апология протеста». Выставка открылась накануне в одном из садов в центре города. Как пишет издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники, поводом для приезда полиции стала поступившая жалоба о том, что в работах на выставке якобы заметили элементы порнографии. Как уточняет правозащитный проект «ОВД-инфо», полицейские сказали, что их смутили некоторые фотографии из представленных на выставке. В частности, на одном из них была изображена проекция церковных куполов на спине человека, а на другом — слова о полиции, какие не уточняется. Задержанных, с их слов, не выпускали из отдела более трех часов и уговаривали сдать отпечатки пальцев. Сообщается, что якобы одному из задержанных стало плохо из-за приступа астмы, но врача к нему не пустили.

Двое задержанных остаются в полиции до суда.