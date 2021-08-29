Талибы убили в Афганистане известного в стране певца и музыканта.

Боевики расправились с Фавадом Андараби. Исполнителя народных песен хорошо знают в Афганистане. Как сообщает индийский англоязычный телеканал Times Now талибы накануне пришли домой к певцу в афганской провинции Баглан – это на северо-востоке страны. Андараби вывели из дома и открыли по нему огонь. Певец умер на месте. О случившемся журналистам рассказал сын убитого талибами музыканта. В своих песнях он неоднократно осуждал группировку «Талибан» (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено) и поддерживал тех, кто с ним борется. Боевики на днях объявили, что запретят публичное исполнение музыки на территории страны. По их мнению, это не соответствует нормам ислама. Талибы две недели назад без боя вошли в Кабул и захватили власть в Афганистане. Поскольку до этого взяли под контроль почти всю остальную территорию страны. Тысячи афганцев уже две недели пытаются её покинуть. Нежелание оставаться в Афганистане люди объясняют жестокостью боевиков.

Талибы на фоне запрета музыки объявили о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане. Об этом сообщил телеканал 1-TV. Когда решение вступит в силу — не уточняется.