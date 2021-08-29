К МКС стартовал американский грузовой корабль Cargo Dragon. Аппарат компании Space X должны были отправить на орбиту накануне, но помешала непогода. Ракета-носитель Falcon9 с возвращаемой первой ступенью была запущена примерно в 10:14 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Запуск стал 23-м по счету для «грузовиков» Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.