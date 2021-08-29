Пользователи соцсети «ВКонтакте» массово жалуются на сбои. Большинство не может загрузить сайт, у некоторых возникли проблемы со входом в аккаунты, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Сообщения о неполадках поступают из Москвы, Петербурга и других городов России.