В Казахстане посмертно наградили погибших в результате взрывов на складе боеприпасов. Указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев. В стране сегодня день траура. Пожар в воинской части на юге Казахстана произошел в четверг. Погибли 13 человек, более ста пострадали. Это военные и спасатели. По данным Минобороны, жертв и раненых среди гражданского населения не было.