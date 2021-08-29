Япония отказала в убежище россиянину, который вплавь преодолел 24-километровый пролив. Приплывшего с курильского острова Кунашир на японский Хоккайдо зовут Ваас-Феникс Нокард. По данным СМИ, это уроженец Ижевска, который три года назад переехал на Курилы, получив дальневосточный гектар. В российском генконсульстве сообщили, что соотечественника в Японии обвинили в нелегальном въезде.