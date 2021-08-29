В американском штате Луизиана ожидается ураган «Ида». Скорость ветра при нем может превысить 200 км/ч.

Буквально через несколько часов стихия обрушится на северное побережье Мексиканского залива. С таким предупреждением выступили синоптики из Национального ураганного центра. Помимо сильнейшего ветра есть опасность возникновения шторма. Сверхтеплые воды залива могут быстро увеличить разрушительную силу урагана «Ида», который стремительно приближается. Скорость его настолько высокая, что власти штата Луизиана заявили об отсутствии времени для организации обязательной эвакуации всех местных жителей и призвали их самостоятельно позаботиться о своей безопасности. Губернатор Джон Бел Эдвардс сказал, что шторм может стать одним из самых сильных за последние 150 лет. На крупных автомагистралях и трассах уже образовались пробки, люди спешно покидают свои дома, пытаясь успеть до начала урагана.

Ранее ураган «Ида» уже обрушился на ряд районов Кубы и Ямайки.