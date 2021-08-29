Самолеты израильских ВВС этим утром нанесли удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. В армии страны сообщили, что уничтожено здание, в котором находился тренировочный центр боевиков и где производили оружие. Также нанесен удар по входу в подземный туннель, по которому террористы могли попасть на территорию Израиля. Военные подчеркнул, что атаку совершили в ответ на запуски начиненных горючей смесью воздушных шаров из сектора Газа