Сразу в нескольких европейских странах прошли протесты, вызванные действиями властей по борьбе с коронавирусом

Сразу в нескольких европейских странах накануне прошли протесты, вызванные действиями властей по борьбе с коронавирусом.

В Париже и других городах Франции люди седьмую субботу подряд выступали против обязательной вакцинации. В столице прошло несколько маршей, в них участвовали около 15 тысяч человек. В целом по стране на улицы вышли 160 тысяч, такие цифры назвали в МВД страны, сообщает агентство Франс-пресс. В Марселе в столкновениях пострадали полицейские. Несколько участников акции задержаны по обвинению в нападении на силовиков. Задержания происходили и в других городах. Помимо Франции вчера протестовали в Германии и Британии. В Берлине тысячи людей недовольных действиями немецкого правительства по борьбе с ковидом вышли на улицы. Люди призывали канцлера Ангелу Меркель немедленно уйти в отставку. Участники шествия, несогласованного с властями, попытались сломать заграждения на пути к зданию правительства, полиция применила слезоточивый газ, газета Welt сообщает о 36ти задержанных. В Лондоне противники обязательной вакцинации вчера прошли по центру города, люди били в барабаны и скандировали лозунги, в том числе, с требованием полной отмены ношения масок. Акция собрала несколько тысяч человек. Её участники называли пандемию выдумкой СМИ и политиков.

О задержанных на акции в британской столице не сообщалось.