Японские власти официально отказали приплывшему с Курил россиянину в политическом убежище. Сейчас, как сообщили в российском генконсульстве, нарушитель границы задержан и ему грозит депортация.

В Токио предоставили официальное уведомление генеральному консульству России в Саппоро о задержании россиянина, приплывшего на Хоккайдо с Курил и попросившего политическое убежище. Основание — нелегальный въезд. Впрочем, въезда как такового не было – мужчина самостоятельно приплыл с острова Кунашир, преодолев 20-километровый отрезок холодного моря вплавь. В посольстве нашей страны в Японии ранее подтвердили – речь идет о человеке с паспортом на имя Ваас Феникс Нокард, который три года назад получил на Курилах свой «дальневосточный гектар», а до того момента постоянно проживал в одном из уральских городов. Как пишет газета Хоккайдо, мужчину скорее всего передадут российской стороне, а не депортируют в третье государство. Но пока идут разбирательства. Есть и еще один нюанс в позиции Токио: Япония считает Курильские острова частью своей территории. Предоставление убежища россиянину противоречило бы этой позиции, поскольку соискатель статуса беженца с этой точки зрения никуда не бежал.

Ранее россиянина уже депортировали за нарушение визового режима из Японии. Более того, визовые проблемы у Вааса Феникса Нокарда были и с властями Таиланда и Индонезии.