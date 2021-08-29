Афганские СМИ сообщают, что талибы убили известного в стране певца. Боевики вывели исполнителя народных песен Фавада Андараби из его дома и расстреляли. Это рассказал его сын, передает телеканал Times now. Певец поддерживал противников талибов. Недавно представители запрещенной в России террористической организации «Талибан» заявили, что музыка противна исламу и запретили ее публичное исполнение. Незадолго до этого талибы запретили женщинам выходить из дома.