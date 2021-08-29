Президент Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что угольная отрасль играет важную роль в социально-экономическом развитии российских регионов, сообщили в Кремле. День шахтера был учрежден в 1947 году указом Президиума Верховного Совета СССР, отмечается в последнее воскресенье августа