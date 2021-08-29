Британская газета Times узнала, что премьер-министра Бориса Джонсона подозревают в нарушении правил безопасности. Политик использовал личный телефон для общения с иностранными государственными деятелями и бизнесменами. Среди них, наследный принц Саудовской Аравии. Ранее сам же Джонсон подписал рекомендации членам правительства не использовать для решения рабочих вопросов личные устройства из-за риска их взлома.