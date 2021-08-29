Посольство США в Афганистане призвало американцев срочно покинуть район аэропорта Кабула. Накануне президент Джо Байдене предупредил о новых возможных терактах. При этом агентство «Рейтер» пишет, что сегодня американские военные планируют завершить эвакуацию из Афганистана гражданских лиц. В четверг у аэропорта Кабула два смертника устроили взрывы. Погибли более ста человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Накануне в Пентагоне сообщили, что в результате удара беспилотника был убит боевик террористической организации «Исламское государство», который планировал теракты. В России эта группировка запрещена.