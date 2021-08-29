Россиянин Гнездилов выиграл Паралимпиаду в толкании ядра с рекордом мира

Российский легкоатлет Денис Гнездилов стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Токио, выиграв соревнования в толкании ядра.

Его результат — 11,16 м, что является новым мировым рекордом.

По ходу соревнования Гнездилов дважды улучшал высшее достижение. С первой из шести попыток он толкнул ядро на 11,02 м, что на тот момент стало новым мировым рекордом. Лидерство россиянина продержалось до шестой попытки, когда иранец Гарра Тнайаш не превзошел его результат — 11,15. Однако последняя попытка оставалась у Гнездилова, он смог вновь побить рекорд — 11,16, и стать паралимпийским чемпионом.