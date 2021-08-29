Гигантскую статую Будды открыли в Бразилии. 35-метровый монумент из железобетона весом 350 тонн выше знаменитой статуи Христа в Рио-де-Жанейро. Торжественная церемония прошла накануне в дзен-буддийском монастыре в городе Ибирасу. Телеканал «Глобу» отмечает, что возведение статуи закончилось еще в октябре прошлого года и посмотреть на нее в монастырь приезжает каждые выходные по несколько тысяч человек.