В Японии стартовал чемпионат страны по самбо на Кубок президента России Владимира Путина. Турнир собрал всего 16 спортсменов в четырех весовых категориях, передает ТАСС. Агентство объясняет это ситуацией с коронавирусом. В предыдущем чемпионате приняли участие около сотни спортсменов.