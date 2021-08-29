Подготовка к выборам президента Эстонии подошла к финальной стадии. Сегодня должен определиться окончательный список кандидатов.

Избирательная комиссия республики проведёт сегодня заседание, на котором произойдёт окончательная регистрация выдвиженцев на президентский пост. На выборах голосовать будут только члены парламента. Для победы кандидату нужно будет набрать шестьдесят восемь голосов депутатов из ста одного.

Еще в начале месяца правящая коалиция одобрила выдвижение на эту должность главу Академии наук Эстонии Тармо Соомере. Однако, позже в ходе обсуждений председатели парламентских партий передумали его поддерживать.

Как отмечает интернет-издание Baltnews, о намерении выдвинуться объявляла и нынешний президент Керсти Кальюлайд и ей с высокой долей вероятности удастся набрать нужное количество голосов. Еще одним кандидатом станет директор Эстонского национального музея Алар Карис. Его выдвижение подписала правящая коалиция. В любом случае, для победы на выборах кандидату придётся заручиться поддержкой нескольких политических сил.

Голосование состоится в парламенте завтра. Если депутаты не смогут его выбрать, то позже это должна будет сделать комиссия выборщиков из 107-ми человек.