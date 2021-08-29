В США автомобиль Tesla, управляемый автопилотом, врезался в полицейскую машину. Это произошло недалеко от города Орландо штате Флорида. Дорожный патруль подчеркнул, что полицейский едва избежал травмы, передает телеканал ABC News. Ранее после похожей аварии, в которой погибли два человека, американские сенаторы поставили под вопрос безопасность электромобилей Tesla. В прошлом году компания Илона Маска стала самым дорогим производителем машин в мире. В этом году ее капитализация продолжает расти и сейчас превышает 700 миллиардов долларов, что в несколько раз больше, чем у «Тойоты».
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