В США автомобиль Tesla, управляемый автопилотом, врезался в полицейскую машину. Это произошло недалеко от города Орландо штате Флорида. Дорожный патруль подчеркнул, что полицейский едва избежал травмы, передает телеканал ABC News. Ранее после похожей аварии, в которой погибли два человека, американские сенаторы поставили под вопрос безопасность электромобилей Tesla. В прошлом году компания Илона Маска стала самым дорогим производителем машин в мире. В этом году ее капитализация продолжает расти и сейчас превышает 700 миллиардов долларов, что в несколько раз больше, чем у «Тойоты».