Губернатор штата Луизиана предупредил, что надвигающийся ураган «Ида» может стать сильнейшим за полтора века

Губернатор американского штата Луизиана предупредил, что надвигающийся ураган «Ида» может стать сильнейшим за полтора века. Глава региона Джон Бел Эдвардс отметил, что у жителей остается очень мало времени, чтобы подготовиться к удару стихии. Власти Нового Орлеана отметили, что не успевают эвакуировать всех, поэтому людям следует укрыться в убежищах. Сейчас скорость ветра в зоне урагана превышает 40 м/с, он движется к побережью США.