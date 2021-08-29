Власти Сингапура сегодня объявили, что в стране вакцинировано от коронавируса уже 80% населения. Причем, речь идет о полной защите двумя дозами. Сингапур является важным мировым транспортным узлом. За время пандемии в городе с населением почти в 6 миллионов человек, где был жесткий карантин, по официальным данным скончались от коронавируса только 55 жителей.