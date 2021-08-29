Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о проведении парламентских выборов 28 ноября. Об этом утром сообщили в его пресс-службе. На днях в стране вступил в силу закон о выборах, который предусматривает новый порядок избрания депутатов. Их число сократится с 120 до 90 человек. При этом треть депутатов будет избираться по одномандатным округам. До это все кандидаты шли по партийным спискам.