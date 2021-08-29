Япония официально уведомила Россию о задержании россиянина, который говорит, что приплыл с Курил. Попросившего убежища обвиняют в нелегальном въезде, что грозит депортацией. Это сообщили РИА Новости в российском генконсульстве в городе Саппоро на Хоккайдо. От этого острова до Кунашира, откуда прибыл россиянин, 25 км, температура воды в это время года примерно 15 градусов. По словам дипломатов, задержанного зовут Ваас-Феникс Нокард.