Американские военные перешли к финальной стадии эвакуации людей из Афганистана. Как передает агентство «Рейтер», в настоящее время в аэропорту Кабула вылета военно-транспортными самолетами ожидают около тысячи человек. По словам источника, сегодня власти США планируют завершить вывоз гражданских лиц, затем страну, захваченную исламскими боевиками, покинут последние американские военные. Вашингтон вывел войска после 20 лет военной операции.