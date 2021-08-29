Американские военные перешли к финальной стадии эвакуации людей из Афганистана. Как передает агентство «Рейтер», в настоящее время в аэропорту Кабула вылета военно-транспортными самолетами ожидают около тысячи человек. По словам источника, сегодня власти США планируют завершить вывоз гражданских лиц, затем страну, захваченную исламскими боевиками, покинут последние американские военные. Вашингтон вывел войска после 20 лет военной операции.
Самое обсуждаемое
В Эстонии продолжают чествовать коллаборационистов и карателей Открыт памятник «лесным братьям» — сражавшимся против советской армии военизированным отрядам эстонских националистов и уголовников. В историю эти деятели вошли не как воины, а как обыкновенные душегубы, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими…
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…
Совсем не смешно и очень страшно Для признания иноагентом достаточно двух условий: получение любых иностранных денег на любой проект; любое действие, которое рассматривается государством как политическая деятельность (включая критику органов власти, участие в акциях протеста, короче — всё, что угодно)…