Финал Чемпионата мира по пляжному футболу пройдет сегодня в Москве. На стадионе «Лужники» встретятся команды России и Японии. В последнее время пляжные разновидности спорта набирают популярность, сказал «Эху» спортивный обозреватель Алексей Дурново.

Из-за противокоронавирусных мер трибуны будут заполнены только наполовину. Также, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы. На форме игроков отсутствует герб страны, а вместо государственного гимна исполняют фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.