Проект увековечения памяти жертв репрессий «Последний адрес» возобновляет работу. Его участники устанавливают на домах таблички с именами тех, кого арестовали там в годы сталинского террора. Журналист и координатор проекта Сергей Пархоменко сказал «Эху», что сегодня в Москве в течение дня будет открыто несколько таких табличек.

Пархоменко добавил, что помимо ежегодного летнего перерыва, в этом году работа осложнялась еще и из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Тем не менее, были открыты мемориальные таблички в Перми, Санкт-Петербурге, Калужской области, а также в Праге.