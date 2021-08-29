Лидеры трех ведущих немецких партий встретятся сегодня на теледебатах.

Анналена Бербок от партии «Союз 90-х/Зеленые», Армин Лашет от Христианско-демократического союза и Олаф Шольц от Социал-демократической партии Германии предстанут в студии после восьми часов вечера местного времени. Впервые в истории ФРГ на вопросы ведущих будут отвечать три политика от трех разных партий.

В течение двух часов кандидаты в канцлеры получат возможность представить главные пункты своих избирательных програми. Предполагается, что Армин Лашет как консервативный политик будет подчеркивать тему внутренней безопасности. Олаф Шольц сделает акценты на социальных проблемах – минимальном заработке в 12 евро, гарантированных пенсиях, инновационной защите климата как моторе развития для промышленности. Анналена Бербок получить шанс убедить избирателя в том, что для «зеленых» важны проблемы всех граждан страны, а не только экологическая тематика.

Лашет считается опытным «дуэлянтом». Нынешний вице-канцлер Олаф Шольц научился искусно скрывать свои эмоции. Кандидат от партии «зеленых», к тому же женщина, Анналена Бербок впервые участвует в публичных дебатах. Эксперты опасаются, что существует опасность дуэли между двумя политиками традиционных партий – СДПГ и ХДС, Олафом Шольцем и Армином Лашетом.

До выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября, запланированы еще две телевизионных дискуссии кандидатов в канцлеры от конкурирующих партий.