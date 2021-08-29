Организаторы концерта немецкого рок-музыканта Тилля Линдеманна в Твери намерены отменить мероприятие. Оно должно пройти сегодня в рамках фестиваля, который проводит местный бизнесмен и кандидат в областное заксобрание от партии «Родина» Максим Ларин. Сам он написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте», что власти препятствуют проведению мероприятия с участием солиста группы Rammstein Тилль Линдеманн. Ларин ранее настаивал, что фестиваль носит патриотический характер, без намёков на политику.

Как добавил Максим Ларин, часть мероприятий фестиваля будет перенесена на другую территорию. В ночь на субботу полиция пришла в номер отеля к Линдеманну, чтобы предупредить о последствиях за нарушение противокоронавирусных ограничений. Продюсера музыканта обвинили в нарушении правил въезда в страну. Между тем сообщалось, что солист группы Rammstein должен также выступить на фестивале «Спасская башня», который в эти дни проходит на Красной площади.