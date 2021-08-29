Японские власти намерены отказать в статусе беженца россиянину, который приплыл на остров Хоккайдо, передает агентство ТАСС. Ожидается, что его передадут генеральному консульству России в Саппоро на следующей неделе. На прошлой неделе, как пишет японская пресса, неизвестный приплыл в Японию с острова Кунашир. Его направили в иммиграционное бюро. Позже была установлена его личность. Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км. Температура воды в проливе между островами не превышает 15 градусов.
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