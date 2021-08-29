Z Архив новостей новости
5 0 6 322
07:04, 29 августа 2021

Полиция начала обходить людей в регионах после утечки баз данных с сайтов Алексея Навального

Всего за почти две недели сотрудники МВД посетили уже более 1300 человек, рассказали в правозащитном проекте «ОВД-Инфо». Сначала о визитах рассказали жители Москвы. Теперь поступают сообщения из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Владивостока, Самары, Саранска, Тулы, Ярославля, Саратова, говорят правозащитники. Анна, с которой также связывались из силовых структур, рассказала «Эху Москвы», что ей предлагали написать заявление на оппозиционную организацию:

«Мне позвонили с незнакомого номера. Представились представителем органов власти моего района и сообщили что мои персональные в том числе паспортные данные были распространены. Это связано с системой «Умное голосование». И не хочу ли я написать заявление на Фонд Борьбы с Коррупцией за распространение вот как раз этих данных.
Навязчивости не было, всё было достаточно вежливо, но сам звонок был достаточно странный, потому что будто бы сам звонящий не очень понимал, что он делает».

Российские власти ранее внесли Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Недавно Мосгорсуд признал его еще и экстремистской организацией. Деятельность ФБК запрещена на территории страны.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

В Эстонии продолжают чествовать коллаборационистов и карателей Открыт памятник «лесным братьям» — сражавшимся против советской армии военизированным отрядам эстонских националистов и уголовников. В историю эти деятели вошли не как воины, а как обыкновенные душегубы, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими…

5 147 6 15722 23.08
Блоги

«Журналисты — не иностранные агенты!». Обращение независимых медиа к российским властям «Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов»...

5 95 6 15724 27.08
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Здесь вам не Кабул! «Раз, уж, в Кабуле женщины с плакатами свободно митингуют, то нам тут, в Москве, и вообще опасаться нечего», — подумали они и в субботу вышли в пикет к зданию ФСБ на Лубянке…

5 106 6 69899 22.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…

5 225 6 41413 27.08
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Вкус свободы Украина жива и сейчас празднует своё тридцатилетие. Всё так же: в войне, в коррупции, в скандалах и расследованиях. Но в свободе. В свободе думать, говорить и поступать так, как считаешь нужным…

5 137 6 25781 24.08
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Вундеркинды — диагноз системе образования Система образования не должна заниматься «засовыванием» несвоевременного количества информации и знаний в мозг, а должна развивать творческие способности и личность…

5 31 6 6003 25.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

ПВРВОТУ Для исправления ошибок, совершенных в национальной политике, надо было гармонизировать отношения между народами, а не заряжать катапульту очередным гигантским булыжником национального раздора, целясь по и без того затравленным гражданам…

5 89 6 17939 24.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Флаг над опустевшими баррикадами За прошедшие тридцать лет тот, победный, чистый августовский флаг был измазан властями многим – конфискационными реформами, войнами, политическими убийствами…

5 31 6 15774 22.08
Блоги

Анастасия Сечина журналист

Совсем не смешно и очень страшно Для признания иноагентом достаточно двух условий: получение любых иностранных денег на любой проект; любое действие, которое рассматривается государством как политическая деятельность (включая критику органов власти, участие в акциях протеста, короче — всё, что угодно)…

5 43 6 9633 24.08
Блоги

Тихон Дзядко главный редактор телеканала «Дождь» (российские власти считают иноагентом)

Иноагентом может быть признан кто угодно Например, Владимир Соловьев: ведь он 1) цитирует других иноагентов 2) получает деньги от монетизации на YouTube, от иностранной компании Google…

5 41 6 9354 24.08
Блоги

Минюст разъяснил основания включения телеканал «Дождь» в список иностранных агентов В рамках заключенного договора ООО Телеканал Дождь получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро…

5 23 6 5525 24.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вопрос: как бы Вы назвали следующее развитие событий? Вы, конечно, воскликнете: это же попытка иностранного вмешательства в выборы! То есть ровно то, в чем Москву обвиняют вот уже который год без каких бы то ни было доказательств…

5 66 6 15556 25.08
Интервью Тузы

Андрей Илларионов гость: Андрей Илларионов старший научный сотрудник Центра политики безопасности, г.Вашингтон

А.Илларионов Вместе с ними пришли и сотрудники и спецслужб, может быть полковники…
А.Венедиктов Это майоры, это охрана. Андрей Николаевич, я их всех знаю.
А.Илларионов Я могу продолжить?
А.Венедиктов Ну, естественно, я тоже. Мы с вами разговариваем. Это не монолог, извините…

5 306 6 77434 26.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

Новый инфляционный шок В целом с начала года инфляция составила 4,6% или в пересчете на год – 6,7%. Это рекордный показатель с лета 2016 года…

5 33 6 8447 26.08
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Снятие Льва Шлосберга с выборов — демонстрация презрения к российскому обществу Это еще один очевидный шаг в сторону презрения к российскому обществу, отказ миллионам образованных людей от возможности участвовать в политике…

5 62 6 15808 26.08
Блоги

Наталья Синдеева: Дождь – агент россиян Мы ни разу не пошли на компромиссы даже тогда, когда было страшно физически. Мы никогда не цензурировали свою работу, ни под давлением, ни от собственных страхов. И нам не стыдно смотреть себе и вам в глаза…

5 96 6 24748 27.08

Популярное за неделю

Новости

Число россиян, одобряющих деятельность президента Владимира Путина, снизилось до минимального значения за год По данным опроса «Левада-Центра»*, сейчас таковых 61%...

5 6 6 124535
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2898642
Последний сезон игр Кремлевского престола не дал ожидаемых сборов. И Кремль насупился. И эта лапочка теперь хмурится и трясет всеми своими башнями, выясняет, кто может быть виноват…

5 34 6 80952 25.08
#слушать 53:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3513576
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Ахмад Масуд-младший, лидер афганского сопротивления, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 24 6 9084 24.08
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Я бы хотел поинтересоваться у мадам Захаровой: зачем она морочит нам голову? Где здесь, среди случаев, которые мадам Захарова в бешенстве тыкает нам в нос, — журналисты? Какая тут практика политического давления на медиа…

5 186 6 223656 23.08
Интервью Тузы

Андрей Илларионов гость: Андрей Илларионов старший научный сотрудник Центра политики безопасности, г.Вашингтон

А.Илларионов Вместе с ними пришли и сотрудники и спецслужб, может быть полковники…
А.Венедиктов Это майоры, это охрана. Андрей Николаевич, я их всех знаю.
А.Илларионов Я могу продолжить?
А.Венедиктов Ну, естественно, я тоже. Мы с вами разговариваем. Это не монолог, извините…

5 306 6 77434 26.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9239617
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5009298

Сегодня в эфире