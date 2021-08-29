Полиция начала обходить людей в регионах после утечки баз данных с сайтов Алексея Навального

Всего за почти две недели сотрудники МВД посетили уже более 1300 человек, рассказали в правозащитном проекте «ОВД-Инфо». Сначала о визитах рассказали жители Москвы. Теперь поступают сообщения из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Владивостока, Самары, Саранска, Тулы, Ярославля, Саратова, говорят правозащитники. Анна, с которой также связывались из силовых структур, рассказала «Эху Москвы», что ей предлагали написать заявление на оппозиционную организацию:

«Мне позвонили с незнакомого номера. Представились представителем органов власти моего района и сообщили что мои персональные в том числе паспортные данные были распространены. Это связано с системой «Умное голосование». И не хочу ли я написать заявление на Фонд Борьбы с Коррупцией за распространение вот как раз этих данных.

Навязчивости не было, всё было достаточно вежливо, но сам звонок был достаточно странный, потому что будто бы сам звонящий не очень понимал, что он делает».

Российские власти ранее внесли Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Недавно Мосгорсуд признал его еще и экстремистской организацией. Деятельность ФБК запрещена на территории страны.

