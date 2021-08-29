В Германии сегодня состоятся дебаты кандидатов в канцлеры

Пока многие немцы так и не определились, за какую партию они будут голосовать.

Ангела Меркель после 16 лет в должности канцлера покидает свой пост, а ее блок ЖДС/ХСС теряет свои позиции. Консерваторы показывают худшие результаты с 1984 года, а их кандидат Армин Лашет, глава Христианско-демократического союза, оказался в центре скандала, когда его засняли смеющимся во время посещения пострадавших от наводнения районов. Тем не менее, Меркель уверена, что именно он станет ее преемником. Пока же результаты опросов говорят в пользу Социал-демократической партии, которая впервые за 15 лет опередила консервативный блок. Высокий рейтинг и у Олафа Шольца, который поддерживает идею диалога с Москвой, но считает, что Евросоюз должен со всей ясностью заявить, что больше не потерпит насильственного передела границ в Европе. Напомню, что своего кандидата впервые за свою 40-летнюю историю выдвинула партия «зеленых». Однако Анналена Бербок, выступавшая против строительства газопровода «Северный поток-2», после нескольких скандалов потеряла лидирующие позиции. Агентство Bloomberg ранее писало о том, что кампанию по дезинформации против политика развернул Кремль, посчитавший ее угрозой своим интересам.

Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября. Победившая партия получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка возглавит кабмин.