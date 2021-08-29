Юго-восток США готовится к удару стихии

На штата Луизиана со стороны Мексиканского залива идет ураган «Ида». С предупреждением ранее выступил главный метеоролог национальной погодной службы Нового Орлеана Бенджамин Шотт:

«Ураган «Ида» стремительно приближается. В настоящее время все прогнозы говорят о том, что он будет высшей, четвертой категории, когда обрушится на побережье Луизианы. Скорее всего это произойдёт в сегодня днем или вечером. Этот ураган будет мощнее, чем Лаура в прошлом году. Он изменит жизни тех, кто окажется неподготовлен к нему».

В Новом Орлеане объявлена всеобщая добровольная эвакуация, введен режим чрезвычайной ситуации. Как ожидается, ураган достигнет берега к вечеру воскресенье, спустя 16 лет после того, как на США обрушился самый разрушительный ураган в истории страны – «Катрина».

