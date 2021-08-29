Американские военные приступили к финальной стадии операции по эвакуации людей из Кабула

Сейчас в аэропорту афганской столицы ожидают вылета около тысячи гражданских лиц, рассказал источник агентства Reuters. Толпа перед воротами, по его словам, начала рассеиваться после сообщений о вероятности новых терактов. В минувший четверг в результате взрыва там погибли около 200 человек. Тем временем в Пентагоне подтвердили, что начинают выводить свои силы из кабульского аэропорта. Другие страны также объявили о завершении своего участия в операции.