На мысе Канаверал во Флориде сегодня состоится запуск ракеты Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon компании SpaceX

Ранее старт был перенесен из-за погодных условий.

Пуск запланирован на10.14 по Москве. Принадлежащий компании SpaceX грузовой космический корабль Dragon должен отправиться на Международную космическую станцию с миссией CRS-23 и доставить на орбиту материалы для научных экспериментов, оборудование и предметы первой необходимости для экипажа. Это будет уже 23-й запуск Dragon с октября 2012 года в рамках коммерческого контракта между НАСА и компанией SpaceX по снабжению МКС. Лишь один из полетов в 2015-м окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9. Уже в третий раз к станции полетит модифицированный грузовой корабль Cargo Dragon 2, способный доставлять на станцию на 20% больше груза. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу в Атлантике.



Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который способен возвращать грузы на Землю.