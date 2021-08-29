Американские военные опасаются нового теракта у аэропорта Кабула в ближайшие сутки

Президент США Джо Байден распорядился сделать все возможное для обеспечения безопасности военнослужащих. Жертвами теракта в минувший четверг неподалеку от воздушной гавани афганской столицы стали почти 200 человек, в том числе 13 американских военных. После этого армия США нанесла авиаудар по одному из районов Афганистана, целью были подозреваемые в организации нападения у аэропорта, сообщил генерал Хэнк Тейлор:

«Вооруженные силы США провели загоризонтную контртеррористическую операцию против планировщика и посредника организации «Исламское государство»*. Авиаудар произошел в афганской провинции Нангархар. По мере поступления дополнительной информации я могу подтвердить, что две известные цели были убиты и один ранен».

По информации Тейлора, жертв среди гражданского населения нет. Группировка

К среде власти США планируют завершить вывод своих военнослужащих, которые обеспечивали эвакуацию иностранцев и афганцев из аэропорта Кабула.

* «Исламское государство» признана террористической и запрещена в России.

