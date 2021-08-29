Акция в защиту избирательных прав прошла в Вашингтоне

Несколько тысяч человек выступали против принятия в разных штатах новых поправок в избирательное законодательство. По мнению демонстрантов, власти пытаются усложнить процедуру голосования и ущемляют права избирателей. Они упоминали, в частности, ограничения голосования по почте, за которые выступают республиканцы. Само шествие состоялось в годовщину марша на Вашингтон, который прошел почти 60 лет назад во главе с борцом за права чернокожих Мартином Лютером Кингом. Также акции прошли в четырех десятках населенных пунктов.
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