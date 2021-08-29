США начали выводить своих военных из кабульского аэропорта, объявили в министерстве обороны

В то же время сама операция по эвакуации иностранных граждан и части афганцев завершится лишь через пару дней. По данным агентства Reuters, сейчас в воздушной гавани остаются чуть менее 4 тысяч американских военнослужащих. Сама операция длится уже две недели, после того, как власть в Афганистане перешла к признанной в России террористической и запрещенной группировке «Талибан».