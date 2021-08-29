В России c начала года при помощи базы ДНК нашли подозреваемых в 3 тыс. преступлениях, говорят в МВД

По закону, добавили в ведомстве, геномная регистрация обязательна для осужденных, которые отбывают наказание за тяжкие или особо тяжкие преступления. А также для тех, кого судили по делам о преступлениях на сексуальной почве, передает агентство ТАСС. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит обязательную геномную регистрацию для всех осужденных, подозреваемых, и тех, кого подвергли административному аресту.