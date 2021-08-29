Акция представителей ЛГБТ-сообщества в Одессе завершилась потасовкой

Противники сексуальных меньшинств напали на автобус, в котором ехали участники шествия, пишет местное интернет-издание «Сегодня». Нападавшие применили газовые баллончики, задержаны более полусотни человек. Пострадали три десятка сотрудников сил безопасности. В самом «Марше равенства» участвовали несколько сотен человек.