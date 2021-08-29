Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинило Азербайджан в новых обстрелах

В Степанакерте утверждают, что в результат инцидента у южных границ, один военнослужащий получил ранение. В Баку эту информацию пока не комментировали. В результате вооруженного конфликта в регионе в прошлом году под контроль Азербайджана перешли ряд районов, которые ранее входили в состав Нагорного Карабаха. В то же время стороны периодически обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.