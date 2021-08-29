Британская газета The Times обвинила премьер-министра Бориса Джонсона в нарушении правил безопасности

По ее сведениям, глава правительства общается с высокопоставленными иностранными государственными деятелями и бизнесменами по личному телефону. Так, Джонсон воспользовался аппаратом для переписки с наследным принцем Саудовской Аравии, когда обсуждал сделку вокруг английского футбольного клуба «Ньюкасл», утверждает издание. Между тем сам Джонсон ранее требовал от подчиненных не пользоваться по работе личными телефонами и электронной почтой, поскольку они могут быть более уязвимы перед хакерскими атаками.